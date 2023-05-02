Suriye: İsrail saldırısı sonrası Halep Havalimanı hizmet dışı kaldı

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Suriye devlet medyası, bugün, İsrail'in Pazartesi günü geç saatlerde düzenlediği saldırıda bir askeri öldürdüğünü, aralarında iki sivilin de bulunduğu yedi askeri yaraladığını ve ayrıca Halep Uluslararası Havalimanı'nı hizmet dışı bıraktığını aktardı.

Suriye medyası ayrıca, Suriye hava savunmasının Halep civarında bir dizi füzeyi düşürdüğünü bildirdi.

Şarku'l Avsat'ın edindiği bilgiye göre, askeri bir kaynak, İsrail'in 23.35'te düzenlediği hava saldırısında 'güneydoğu Halep'ten Halep Uluslararası Havalimanı'nı ve Halep çevresindeki bazı noktaları hedef aldığını bildirdi.

İsrail, 2011'de patlak veren iç savaşta Esad yönetimini desteklemeye başlamasından bu yana Tahran'ın etkisinin arttığı Suriye'de İran'a bağlı hedeflere yıllardır saldırılar düzenliyor.