Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından duyurduğu 'hashtag' paylaşımını yaptı.

Demirtaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğini "Benim oyum sizedir, Sayın #CumhurbalşkanıKılıçdaroğlu" notu ile dile getirdi.

Demirtaş'ın 'Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı' diye seslendiği Kılıçdaroğlu'na, "Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.

Demirtaş yaptığı bir sonraki paylaşımda ise "Güçlü Meclis, dürüst Cumhurbaşkanı için, Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na" notunu kullandı.