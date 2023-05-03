Politika

Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu 'hashtag'i paylaştı. Demirtaş, "Benim oyum sizedir, Sayın #CumhurbaşkanıKılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.
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Kılıçdaroğlu - Demirtaş görüşmesi (Arşiv)
Kılıçdaroğlu - Demirtaş görüşmesi (Arşiv)
türkiye Selahattin Demirtaş Kemal Kılıçdaroğlu

HABER MERKEZİ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından duyurduğu 'hashtag' paylaşımını yaptı.  

Demirtaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğini "Benim oyum sizedir, Sayın #CumhurbalşkanıKılıçdaroğlu" notu ile dile getirdi.

Demirtaş'ın 'Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı' diye seslendiği Kılıçdaroğlu'na, "Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.

Demirtaş yaptığı bir sonraki paylaşımda ise "Güçlü Meclis, dürüst Cumhurbaşkanı için, Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na" notunu kullandı. 

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