Politika

ABD Dışişleri: ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki dostluk güçlü olmaya devam edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı - Yakın Doğu İşleri sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki dostluğa vurgu yapıldı.
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ABD Barbara Leaf Mesrur Barzani ABD

ERBİL (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı, “ABD ile Irak Kürdistan Bölgesi ortaklığı güçlü ve yaygın olmaya devam ediyor” açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı - Yakın Doğu İşleri sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki dostluğa vurgu yapıldı.

Açıklamada, “ABD ile Irak Kürdistan Bölgesi ortaklığı güçlü ve yaygın olmaya devam ediyor” denildi.

Barbara Leaf’ın Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmesine ait fotoğrafın paylaşıldığı söz konusu açıklamada, “Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ve Mesrur Barzani, Irak Kürdistan Bölgesi içinde Bağdat ve ABD ile işbirliğinin nasıl daha fazla güvenlik ve istikrar sağlayacağını tartıştı” ifadelerine yer verildi.

Başkan Mesud Barzani ile Leaf’ın görüşmesinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda ise, “Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Mesut Barzani'yi görmekten çok memnun oldu ve bu ayın sonlarında Barzani Ulusal Müzesi'nin açılışını yaptığı için onu tebrik etti” denildi.

Açıklamada, ABD’nin Kürdistan Bölgesi ve halkına onlarca yıldır verdiği destekten gurur duyduğu belirtildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda da, Leaf ve Neçirvan Barzani’nin ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin yanı sıra herkes için Irak Kürdistanı vizyonunu tartıştığı bildirildi.

Açıklamada, “Bunun bölge içindeki bölünmeler arasında köprü kurmanın gerekliliği konusunda anlaştık ve onun bu konudaki liderliğini takdir ediyoruz” denildi.

 

 

 

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