Politika

Ukrayna: Rusya’nın saldırılarında 21 ölü, 48 yaralı var

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya’nın Kherson bölgesinde düzenlediği yoğun saldırı sonucu 21 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını bildirdi.
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dünya Rusya Ukrayna Kherson bölgesi saldırlar

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kherson bölgesindeki bir tren istasyonuna, evlere, inşaat malzemeleri marketine, bakkala, benzin istasyonuna saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Saldırılar sonucu 21 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, “Hepsi sivil. Yarım gün içinde, bir bölgede. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Rus ordusunun Kherson şehrine birçok saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus askerlerin şehre topçu, tanksavar sistemler ve diğer silahlarla ateş açtığı aktarılan açıklamada, inşaat malzemeleri marketi, tren istasyonu, benzin istasyonu, market, ev gibi kalabalık yerlerin ateş altında kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bu saldırılar, sivil halka kasıtlı olarak oldukça fazla zarar vermeye çalışan düşmanın alçaklığını ve sinsiliğini bir kez daha vurguluyor” denildi.

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