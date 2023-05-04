Neçirvan Barzani’den Bağdat’a ziyaret

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin bugün Bağdat’a giderek Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bugün Bağdat’a giderek, “Kürdistan Bölgesi: Ulusal ve uluslararası arenada etkin bir taraf” konulu konferansa katılacak.

Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın ayrıca Irak Başbakanı Sudani ile bir araya gelerek, Erbil-Bağdat ilişkilerini görüşeceği belirtiliyor.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki durumun da ele alınması bekleniyor.