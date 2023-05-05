40 dilde adli sicil belgesi: Kürtçe yok

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Cumhuriyet başsavcılıkları nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurtdışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden verilen adli sicil belgesi bugün itibariyle 40 dilde alınabilecek.

İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilen sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlanmıştı.

Türkiye Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek, yenilenen Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi’nde (ASBS) Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça ve Arapça dillerinden olmak üzere toplam 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmekteydi.

2022’de Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dilleri olmak üzere toplam 9 yabancı dilde daha adli sicil belgesi verilmesi hizmetinin başlamasıyla adli sicil belgesi verilen dil sayısı 28’e yükselmişti.

Bugün itibariye sisteme Karadağca, Lehçe, Macarca, İsveççe, Fince, Çekçe, Yunanca, Hintçe, Bengalce, İbranice, Malayca ve Bahansa Endonezyaca olmak üzere toplam 12 yeni yabancı dil daha eklendi.

Böylece adli sicil belgesi verilen dil sayısı 40’a yükseldi. Diller arasında Kürtçenin herhangi bir lehçesinin olmaması ise dikkat çekti.

Bakanlık, ayrıca Darice, Farsça ve Urduca dillerinde de adli sicil belgesi verilmesi hizmetine yönelik teknik çalışmaları sürdürüyor.