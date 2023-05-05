Lavrov: Kremlin Sarayı’na yönelik saldırı girişimine lafla değil eylemlerle karşılık vereceğiz

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Hindistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Sarayı'na İHA'larla düzenlendiği iddia edilen saldırı girişimi hakkında konuştu

Sergey Lavrov, saldırı girişiminin savaş sebebi sayılıp sayılmayacağının sorulması üzerine, Rusya'nın buna savaş sebebi olup olmadığına bakmaksızın eylemlerle yanıt vereceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu, aleni bir şekilde düşmanca bir eylemdi ve efendilerinin bilgisi olmadan Kievli teröristlerin bunu gerçekleştiremeyeceği de son derece açık. Buna 'casus belli' olup olmadığını konuşarak karşılık vermeyeceğiz, somut eylemlerle yanıt vereceğiz. Bizim sabrımız çok" ifadelerini kullandı.

Kiev ve Washington'dan gelen, saldırıda parmakları bulunmadığına dair açıklamaları inandırıcı bulmadıklarını kaydeden Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ukrayna'ya kendi egemenliğini korumak için uygulayacağı metotları dikte etmeyecekleri yönündeki açıklamasına dikkat çekerek "Sanırım bu her şeyi anlatıyor" dedi.

Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın 3 Mayıs gecesi iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildiklerini açıklamıştı.

Saldırı, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmış” ve Rus liderin saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedilmişti.