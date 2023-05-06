Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin 'mermi' tehdidine yanıt

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı için "Alsalar alsalar vücutlarına mermi alırlar" diyen Bahçeli'ye "Mafyalar, militanlar, SADAT’çılar, 5’li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye’yi tehdit ediyor" şeklinde yanıt verdi.
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kemal-kilicdaroglu
kemal-kilicdaroglu
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli CHP MHP

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tehdidine yanıt verdi.

Bugünkü açıklamasında Millet İttifakı'nı hedef alarak "Alsalar alsalar vücutlarına mermi alırlar" diyen Bahçeli'ye, Kılıçdaroğlu şu sözlerle yanıt verdi:

"Mafyalar, militanlar, SADAT’çılar, 5’li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye’yi tehdit ediyor. Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç, sonra da Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek. Sana söz!"

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Yalova'da yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alır" demişti.

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