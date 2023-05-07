Politika

Başkan Barzani İngiltere büyükelçisiyle görüştü

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kürdistan Mesud Barzani Mark Bryson-Richardson

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson’la görüştü.

Başkan Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani’nin, Kral 3. Charles’ın tacını giymesi dolayısıyla İngiltere halkını kutladığı belirtildi.

Irak’ın siyasi durumu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi’nin durumu ve parlamento seçimlerinin zamanında yapılması gerektiği konuları ele alındı.

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