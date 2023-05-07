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Borussia Dortmund’dan Wolfsburg’a yarım düzine gol

Bundesliga'da şampiyonluk yarışı veren Borussia Dortmund, sahasında karşılaştığı Wolfsburg'u 6 golle mağlup etti.
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avrupa Borussia Dortmund Wolfsburg Bundesliga

HABER MERKEZİ

Bundesliga'da 31. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında karşılaştığı Wolfsburg'u 6-0 mağlup etti.

Maçta goller; Adeyemi (2), Haller, Malen ve Bellingham (2)'dan geldi.

Adeyemi, 65. dakikada penaltıdan yararlanamayarak hat-trick fırsatını kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte 64 puana yükselen Borussia Dortmund, lider Bayern Münih'in 1 puan gerisinde takibini sürdürdü. Wolfsburg ise 46 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, gelecek hafta Bundesliga'da sahasında Mönchengladbach ile karşılaşacak. Bayern Münih ise aynı haftada sahasında Schalke 04 ile karşılaşacak.

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