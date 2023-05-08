Benzin ve motorine zam geliyor
HAABER MERKEZİ
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.
Habertürk’ün aktardığına göre, sektör kaynakları 8 Mayıs Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam beklendiğini belirtti.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 7 MAYIS 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.33 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 17,87 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 10,47 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.33 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 17.98 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 10,50 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 19.73 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 18,29 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.65 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 19.73 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 18,37 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 10,54 TL