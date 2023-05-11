Politika

Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Erbil’de

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, sabahın ilk saatlerinde Erbil’e geldi.
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Latif Reşid
Latif Reşid
kürdistan Latif Reşid Barzani Ulusal Müzesi

ERBİL (K24)

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Barzani Ulusal Müzesi’nin açılışına katılmak üzere başkent Erbil’e geldi.

Açılışa Kürdistan Bölgesi ve Irak’tan davetlilerin yanı sıra çok sayıda yabancı konuk da katılacak.

Dün akşam Erbil’de açılışa davetli yerli ve yabancı konuklarla bir araya gelen Başbakan Mesrur Barzani, Barzan bölgesinin en az 16 kez yıkıldığını ve yeniden inşa edildiğini söylemişti.

"Yarın bir etkinliğimiz olacak ve inşa etmemize yardım ettiğiniz tarihimizi anlatan bir müzenin açılışını yapacağız” diyen Başbakan, "Bugün Kürdistan'ın ilerlediğini görmek büyük bir onur" ifadelerini kullanmıştı.

 

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