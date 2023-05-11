Politika

YSK temsilcisi açıkladı: Muharrem İnce’ye verilen oylar ne olacak?

İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, cumhurbaşkanı adaylarından birinin çekilmesi durumunda oy pusulasının değiştirilmeyeceğini söyledi. Öztürk ayrıca, adayın aldığı oyların da geçersiz sayılmayacağını kaydetti.
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türkiye YSK Seçim Memleket Partisi Muharrem İnce

HABER MERKEZİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildi.

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Adaylardan birisi çekilirse ne olur?" sorusuna yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Öztürk, cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda oy pusulasının değiştirilmeyeceğini, adayın aldığı oyların geçersiz sayılmayacağını bildirdi.

Öztürk, çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. adayın ikinci tura kalmış kabul edileceğini ve seçimlerin bu iki aday arasında gerçekleşeceğini kaydetti.

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