Politika

Eski Fransa Dışişleri Bakanı: Kürdistan Bölgesi’ne barış için geldim

Barzani Ulusal Müzesi’nin açılışına katılan eski Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, “Başkan Barzani ve Irak Başbakanı barıştan bahsetti, ben de barış için geldim” dedi.
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Eski Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner,
Eski Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner,
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ERBİL (K24)

Eski Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, Barzani Ulusal Müzesi’nin açılışına katılmak Kürdistan Bölgesi’ne geldi.

K24’e konuşan Bernard Kouchner, “Bu özel müzenin açılışı için davet edildim. Açılışta yapılan konuşmaları dinledim. Tüm konuşmacıların barıştan bahsetmesinden dolayı mutluyum” dedi.

Bernard Kouchner, “Başkan Barzani ve Irak Başbakanı barıştan bahsetti, ben de barış için geldim” ifadelerini kullandı.

Bugün Barzan’da Başkan Mesud Barzani’nin yanı sıra yerli ve yabancı çok sayıda konuğun katılımıyla Barzani Ulusal Müzesi açıldı.

Müzenin açılışında Başkan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar El-Hekim birer konuşma yaptı.

Barzani Ulusal Müzesi’nin, yeni nesillerin önceki neslin acılarını unutmaması için bilgi ve araştırma merkezi haline getirilmek istendiği belirtiliyor.

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