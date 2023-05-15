Politika

Neçirvan Barzani’den öğretmenlere teşekkür

Neçirvan Barzani, yeni nesillerin yetişmesi ve özgürlük mücadelesindeki rollerinden dolayı öğretmenlere teşekkür etti.
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kürdistan Neçirvan Barzani Kürdistan Öğretmenler Birliği yıldönümü mesaj

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Öğretmenler Birliği’nin kuruluşunun 61’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı..

Öğretmenlerin önemli ve kutsal bir iş yaptığını belirten Neçirvan Bazrani, öğretmenlerin her türlü takdir ve övgüyü hak ettiğini ifade etti.

Yeni nesillerin yetişmesi ve özgürlük mücadelesindeki rollerinden dolayı öğretmenlere teşekkür eden Neçirvan Barzani, öğretmenlerin tüm haklarını elde etmesine yönelik desteğini dile getirdi.

“Öğretmenler eğitim sürecinin öncüsü ve sütunudur” diyen Neçirvan Barzani, “Öğretmenlerin öğrencilerin kişiliklerinin oluşturulması ve geliştirilmesi üzerinde doğrudan bir etkisi var. Bundan dolayı önemli ve kutsal bir görevi yerine getiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin zor koşullarda da görev yapmaya devam ettiğini ifade eden Neçirvan Barzani, sonbahar eğitim döneminin sekteye uğramasına izin vermeyen vefalı Kürdistan öğretmenlerinin tavrına övgüde bulundu.

Neçirvan Barzani mesajının sonunda “Milleti ve vatanı için canlarını veren öğretmenlerin anılarına selam olsun. Kürdistan Öğretmenler Birliği’nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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