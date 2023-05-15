Silahlı gruplar Afrin’de üç Kürt sivili kaçırdı

HABER MERKEZİ

Afrin İnsan Hakları Örgütü’nün paylaştığı rapora göre, kentte bulunan Askeri Polis adlı silahlı grup 10 Mayıs’ta üç Kürt’ü kaçırdı.

Afrin’in farklı mahallelerinde ikamet eden üç sivilin akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

Afrin’de Kürtlere yönelik kaçırma olaylarının sebebinin fidye almanın yanı sıra Kürtlerin yerlerinden etmek olduğu belirtiliyor.

Rojava’nın Afrin kenti, 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.