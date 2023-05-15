Kremlin'den Türkiye seçimleri mesajı: Büyük bir ilgiyle takip ediyoruz

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Peskov Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda yapılan işbirliği nedeniyle Türkiye’deki seçimleri ilgiyle takip ettiklerini belirterek, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz" dedi.

Peskov, "Enerji, turizm, ticaret, tarım, kara yolu taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan geniş bir işbirliği yelpazesinde Türkiye ile birleşmiş durumdayız" dedi.

Söz konusu işbirliğinin Türk ve Rus halklarının çıkarları doğrultusunda geliştiğini vurgulayan Peskov, "Bu nedenle Türkiye’den seçimlerle ilgili gelen haberleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz" diye konuştu.

Peskov, "Türkiye güçlü, egemen bir ülkedir ve tabii ki şeffaf ve demokratik seçimleri sağlayabilen, her türlü yasa dışı eylemi önleyebilen bir ülkedir" değerlendirmesinde bulundu.