Politika

Devlet Bahçeli’den seçimlerle ilgili ilk açıklama

MHP lideri Bahçeli, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bozgunda fetih rüyası görenler hayal kırıklığı eşliğinde siyasete elbette bir daha geri dönmemek üzere veda edeceklerdir" dedi.
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Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli
türkiye MHP Devlet Bahçeli Seçim

HABER MERKEZİ

Cumhur İttifakı’nın TBMM’de çoğunluğu sağladığı 14 Mayıs seçimlerinde, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) oyları yüzde 7 azaldı. Ancak ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), oylarını büyük ölçüde korudu.

MHP seçim yarışını oy oranında üçüncü, sandalye sayısında dördüncü parti olarak tamamladı.

Seçim sonuçlarına dair ilk açıklamayı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürmüştür” dedi ve şunları ekledi:

“Aziz milletimiz irade hürriyetine sahip çıkmıştır. Seçimler şeffaf, dürüst ve hukuk ilkeleri çerçevesinde yapılmıştır. Türkiye’nin ileri ve yüksek demokrasi standardına ulaştığı taraflı tarafsız herkesin üzerinde ittifak sağladığı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır. Seçimlere katılım takdir edilecek düzeyde gerçekleşmiştir.”

Devlet Bahçeli, “Türk milleti iradesini ve yeni yüzyıl özlemlerini sandığa yansıtmıştır. Bütün siyasi parti ve ittifakların tecelli eden millet iradesine saygı duyması kaçınılmaz bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

“Elbette aziz milletimiz tartışılmaz hükmünü vermiştir” diyen Bahçeli, şöyle konuştu:

“Cumhur İttifakı TBMM’de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle üstünlüğünü tescillemiştir. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye kazanmıştır. 14 Mayıs 2023 tarihinde eser ve hizmet siyaseti kazanmıştır. Mağlubiyetin neden olduğu telaşla milli iradeye hazımsız ve hürmetsiz tavır sergileyenlerin hüviyeti bellidir. Bu zillete düşenlerin milletimizin seçimine karşı gösterdikleri iflah olmaz karşıtlık hastalık ve husumet düzeyine çıkmıştır. Her türlü yalan ve spekülasyona tevessül edenler aynı şekilde demokrasinin karşı cephesi haline gelmişlerdir.”

MHP lideri, “Bunların bölücü terör örgütüyle emel, eylem ve hedef birlikteliği de çok şükür çuvallamıştır” dedi.

 

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