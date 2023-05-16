Peşhabur-Semalka Sınır Kapısı’nın neden kapatıldığı açıklandı: PYD’ye tepki

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi ve Rojava arasındaki Peşhabur Sınır Kapısı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “PYD ve ona bağlı yönetiminin sürekli olarak kriz çıkardığı ve bunun bedelini Suriye Kürdistan’ı halkının ödediği gerçeğini saklamak mümkün değil” denildi.

“Peşhabur-Semalka Sınır Kapısı Başkan Mesud Barzani’nin talimatıyla Suriye Kürdistan’ı halkına yardım için açılmıştır” denilen açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nin kapının insani yardımlar için açık kalmasının önemi vurguladığı belirtildi.

Şimdiye kadar sınır kapısı için Başkan Barzani’nin öncülüğünde 3 anlaşma yapıldığı belirtilen açıklamada “Kapının yönetimi için ortak bir idare var ancak PYD tüm anlaşmaları ihlal eti ve dayatmacı politikasına devam etti” ifadelerine yer verildi.

PYD’nin bu sınır kapısı yoluyla Kürdistan Bölgesi’ne silah ve mühimmat sokma istediğini belirten Peşhabur Sınır Kapısı Müdürlüğü, PYD’nin bunun Kürdistan Bölgesi’ndeki güvenliği bozmak istediğini ve bunun delillerinin Uluslararası Koalisyon güçlerinde de mevcut olduğunu vurguladı.

“Şimdiye kadar PYD ve onun politikalarına karşı Suriye Kürdistan’ı halkı için sabrettik” ifadelerine yer verilen açıklamada “Ancak bizi ilişkileri gözden geçirme noktasına getirdiler. Halkın da bunu kabul etme hakkı var. PYD sahte sloganlarını terk etmeli çünkü artık kimse onlara inanmıyor” ifadeleri kullanıldı.