Politika

Şengal’de PKK noktasına SİHA saldırısı

Şengal’de Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) PKK’ye ait bir noktayı hedef alması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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kürdistan Türkiye Şengal PKK SİHA saldırısı

HABER MERKEZİ

K24 muhabiri, Şengal’in Xanesor yerleşkesinde Türkiye’ye ait SİHA’nın PKK’ye ait bir noktayı hedef aldığını bildirdi.

Muhabirimiz, olayda ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ve PKK’den henüz saldırıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

1 Mart’ta Türkiye’ye ait SİHA, Şengal Direniş Birlikleri’nin (YBŞ) bir güvenlik sorumlusu ile korumasının bulunduğu aracı bombalamıştı.

Şengal ilçe merkezinde düzenlenen bombardıman sonucu YBŞ sorumlusu ile koruması hayatını kaybetmişti.

27 Şubat’ta da YBŞ’lilere yönelik bir SİHA saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda iki YBŞ’li yaşamını yitirmişti.

 

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