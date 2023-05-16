Avrupa Birliği’nden Türkiye seçimleri sonrasında çağrı

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye seçimleriyele ilgili açıklama yaptı.

Borrell, Türkiye’deki seçim sürecinde AB Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi çağrısında bulundu.

Josep Borrell yaptığı açıklamada, “AGİT Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu ve AB Konseyi’nin ön bulgularını ve sonuçlarını dikkate alıyoruz ve Türk yetkililerini tespit edilen eksiklikleri gidermeye çağırıyoruz” dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, “AB, eşit şartlara sahip bir ortamda şeffaf, kapsayıcı ve güvenilir seçimlere olan ihtiyaca en üst düzeyde önem veriyor” ifadelerini kullandı.