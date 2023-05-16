Politika

YSK 5 ülke için oy verme süresini uzattı

YSK, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.
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Yüksek Seçim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu
türkiye YSK seçim ülke

HABER MERKEZİ

İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde yurt dışı oyların süresinin uzatılmasına ilişkin karar belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

YSK’nın belirlediği yurt dışı seçmenlerin oy kullanma takvimine ilişkin siyasi partilerden itirazlar gelmişti.

Daha önce 2 güne indirilen oy kullanma süresine ilişkin yeni bir karar alınarak değişikliğe gidildi.

YSK, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

Böylelikle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda beş ülkede oy verme süresi uzatıldı.

Yurt dışında 73 ülkede ve 151 temsilcilikte oy kullanma işlemi 20 Mayıs tarihinde başlayacak.

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