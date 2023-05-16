Bafil Talabani: Başkan Barzani’nin girişiminden çok memnunuz

SÜLEYMANİYE (K24)

Bafil Talabani, Başkan Mesud Barzani'nin Kürdistan Bölgesi'nde siyasi uzlaşı girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bafil Talabani, “KDP ile yakınlaşırsak birçok yerde birbirimizi tamamlayabiliriz” dedi.

Talabani, “Bu girişim iyi bir şey ve bundan çok memnunuz. Doğrusu Kak Mesud, Kak Mesud’dur. Halk zat-ı âlilerinden bunu beklemektedir” ifadelerini kullandı.

Bafil Talabani, birkaç küçük ameliyat geçirdiğini ve söz konusu cerrahi operasyonların ardından sağlık durumunu sorduğu için de Başkan Barzani’ye teşekkür etti.

KYB ile KDP arasındaki görüşmelere ilişkin de bugünkü görüşmenin çok iyi geçtiğini kaydeden Talabani, diğer partileri KDP ile birlikte ziyaret edeceklerini söyledi.

Talabani, “KDP ile KYB birbirine yakınlaşırsa birçok yerde birbirini tamamlayabilir ve daha iyi iş çıkarabilir. Özellikle Bağdat'ta birlikte çalışma ve komşu ülkelerle ilişkilerde ortak tutum içerisinde olabiliriz” dedi.

Son bakanlar kurulu toplantısına değinen Talabani, “KDP ve Mesrur ​​Barzani hükümeti cesur bir karar aldı ve Kürdistan'a hizmet için herkesi dinleyebildi” diyerek, Başbakan Mesrur Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani başta olmak üzere kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.