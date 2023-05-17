ABD’den tahıl koridoru açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na değindi.

Patel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, BM ve Türkiye'nin küresel gıda ve tahıl fiyatlarını düşük tutmak için gösterdikleri çabaları güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Patel, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasının önemine vurgu yaparken Rusya'yı eleştirdi.

Dünyanın birkaç haftada bir Moskova'ya tahıl koridorunun önemini hatırlatmak zorunda kalmaması gerektiğini söyleyen Patel, şöyle konuştu:

"Birkaç haftada bir Moskova'ya sözlerini tutmaları ve insanların açlığını Ukrayna'ya karşı savaşlarında silah olarak kullanmalarına son vermelerini hatırlatmak zorunda kalmamalıyız. Rusya'ya tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşması için denetimleri engellemeyi bırakması gerektiğini hatırlatmak zorunda kalmamalıyız. Dünyanın Karadeniz Tahıl Anlaşması’na ihtiyacı var."

Rusya'nın saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini ifade eden Patel, 'savaşın sona ermesinin tarımsal ticaretin normale dönmesine ve küresel gıda güvenliğinin önemli ölçüde iyileşmesine olanak sağlayacağını' belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulunmuştu.