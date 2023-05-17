ABD: Kürdistan Bölgesi’ndeki tarafların vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz
HABER MERKEZİ
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD'nin Kürdistan Bölgesi’ndeki partilerin seçimlerin yapılmasına yönelik vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Kürdistan Bölgesi'ndeki tarafları sorunları diyalog yoluyla çözme çabalarından dolayı takdir ettiğini belirtti.
Patel, “Kürdistan Bölgesi’ndeki tarafların sorunları diyalog yoluyla çözmesinden memnuniyet duyuyoruz. Liderlerin vatandaşlarının taleplerini dinlemesi önemli bir çabadır” dedi.
ABD’li yetkili, "Kürdistan Bölgesi partilerinin yıl sonunda seçim yapılmasına yönelik anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.