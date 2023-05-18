Politika

Ümit Özdağ’dan Kılıçdaroğlu yorumu: Kendim konuşuyorum zannettim

Ümit Özdağ, "Kemal Bey'in dün ve bugün yaptığı açıklamaya bakın. Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim" dedi.
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Ümit Özdağ
Ümit Özdağ
türkiye Ümit Özdağ Zafer Partisi Kemal Kılıçdaroğlu

HABER MERKEZİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Flash Haber’in konuğu oldu.

Özdağ,  Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün telefonda görüştüğünü açıkladı.

Zafer partisi lideri, yarın ise yüz yüze görüşeceklerini belirtti.

İkili görüşme ardından Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu üçlü bir görüşme de yapacak.

Programda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da değinen Özdağ şu açıklamayı yaptı:

"Kemal Bey'in dün ve bugün yaptığı açıklamaya bakın. Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim."

Üçlü görüşmenin yapılacağı 19 Mayıs günü, Oğan’ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceğini açıklaması bekleniyordu.

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