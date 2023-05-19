Eski NATO Komutanı’ndan ‘Ukrayna’nın beklenen karşı harekatı’na ilişkin uyarı

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Washington merkezli Atlantik Konseyinde, Ukrayna’nın topraklarındaki Rus birliklerine yönelik olası karşı harekatı üzerine panel düzenledi.

Panele, ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı emekli orgeneral Wesley Clark’ın yanı sıra eski Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ve bazı uzmanlar konuşmacı olarak katıldı.

Clark, Ukrayna’nın karşı harekatına yönelik umutlarının yanı sıra derin kaygılarının da olduğunu belirterek, "Bu savaş, ABD’nin de ve elbette ki Rusya’nın da bugüne dek gördüğü savaşlardan farklı. Operasyonel güvenlik oldukça zor. Bu ortamda dronlar var, uydular, elektronik bilgi sistemleri, her türlü keşif ve keşfe karşı koyma aracı var. Dışarıdan şu anda devam eden gözetleme ve gözetlemeye karşı koyma muharebesinde durumunun ne olduğunu bilmiyoruz" ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın Rus uydularını nasıl kör edeceği, Rusların iletişim ağlarına müdahale etmeyi başarıp başaramayacağı, Rusya’nın yoğun hava harekatına ne ölçüde karşı koyabileceği konusunda kaygıları olduğuna işaret eden Clark, savaşın uzun süreceği ve lojistiğin oldukça zora gireceği konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

Clark, diğer taraftan ABD ve Batı ülkelerinin, Ukrayna ordusunun arkasında durduğu sürece savaşın sonucuna yönelik ümitli olduğunu vurguladı.

Amerikan yönetimlerinin yakın tarihteki tüm savaşlarda büyük güçlerle karşı karşıya gelmekten kaçınmak üzere temkinli davrandığını söyleyen Clark, şunları kaydetti:

"Kore Savaşı'nda olanlara bakarsanız, Kim Il Sung (eski Kuzey Kore Lideri) silahsızlandırılmış bölgeye girdiğinde kuvvetlerimizi tüm gücüyle öne sürmedik. Rusya ile karşı karşıya gelmemek için MacArthur’u (eski ABD Genelkurmay Başkanı) tuttuk ama Rusya pilotlarıyla silahsızlandırılmış bölgede bize karşı uçurdu. Savaş nihayet Stalin’in ölmesi ile bitti.

MacArthur görevden alındı ve Eisenhower başkan olup Kore Yarımadası'na atom bombaları yerleştirdi ancak o zaman ateşkes olabildi. Aynı yaklaşımı Vietnam’da da benimsedik. Beyaz Saray'da birbirimizle ‘bir ray kavşağını mı yoksa bir köprüyü mü vurmalıyız' diye tartıştık. Bir noktaya 'günde 3 kez saat 10.00'da, 14.00'te ve 16.00'da saldırın’ dedik. Korkunç bir mikro yönetimdi. Başarısız oldu."