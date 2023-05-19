Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 11.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 12,56 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-05-19
Saat:11:23:36 TSİ
Enlem:38.312 N
Boylam:37.872 E
Derinlik:12.56 km
Detay:https://t.co/4fOyec18m3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi