Politika

Türk savaş uçaklarından Amedi sınırında bombardıman

Türk savaş uçaklarının Duhok’un Amedi ilçesinin Nihel bölgesinde bombardıman düzenlendiği bildirildi.
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kürdistan türk savaş uçakları Amedi bombardıman

K24 muhabiri, Türk savaş uçaklarının, Amedi sınırındaki Nihel bölgesindeki dört köyde bombardıman düzenlendiğini bildirdi.

Muhabirimiz, sabah saat 10.00 sularında Metina Dağları eteğindeki sınır bölgesi Nihel’in Guherz, Derduren, Sergeli ve Sigere köylerinde yoğun olarak bombardıman düzenlediğini belirtti.

Bombalanan köylerin üçünde vatandaşların yaşadığını belirten muhabirimiz, bombardımanın bu köylerde yaşayan halk arasında panik ve korkuya neden olduğunu aktardı.

Türki savaş uçakları 4 Mayıs’ta Sergele köyünü iki kez bombalamıştı.

Türk savaş uçakları, PKK’nin varlığı gerekçesiyle Kürdistan Bölgesi’nin dağlık alanlarına yönelik bombardımanlar düzenliyor.

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