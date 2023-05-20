Başkan Barzani 61 yıl önce bugün Peşmerge saflarına katıldı

ERBİL (K24)

20 Mayıs 1962’de Peşmerge saflarına katılan Başkan Barzani, Eylül Devrimi’nde yer alan en genç Peşmerge oldu. Başkan Barzani Peşmergelik yaşamına; öncü roller, kazanımlar, tarihi bir destan ve Kürdistan’ın adını dünyaya duyurmak gibi başarılar sığdırdı.

Başkan Barzani, halen de bir Peşmerge olarak mücadelesine devam ediyor ve bu isimle gurur duyduğunu belirtiyor.

Eylül Devrimi’nin akamete uğraması sonrası başlayan Mayıs Devrimi’nde Kürdistan Peşmerge Güçleri’ne doğrudan liderlik eden Başkan Barzani, dönemin Irak rejimine karşı birçok cephede savaştı ve başarı elde etti. Başkan Barzani, Peşmergelik hayatı boyunca Zaho’dan Pencwen’e kadar Kürdistan’ı köy köy gezdiğini anlatıyor.

Bağımsızlık konusunda ise Başkan Barzani, “Bazı kişilerin, bütün bu mücadele ve Peşmergeliğime karşın davadan vazgeçmemi düşünmesi bana çok tuhaf geliyor. Bütün ömrümü bu yola adadım” diyor.

Siyasi ve Peşmergelik yaşamında her zaman Kürdistan Peşmergesi kimliğine vurgu yapan Başkan Barzani, bunu payenin kendisi için tüm makam ve rütbelerden daha üstün olduğunu ifade ediyor. Başkan Barzani birçok kez de 20 Mayıs’ın, hayatında önemli bir anı olduğunu ve Peşmerge saflarına katılımının en büyük gurur olduğunu söyledi.

DAİŞ’in Irak’a girerek birçok bölgeyi ele geçirmesi sonrası bir kez daha hem Peşmerge hem de Kürdistan halkının lideri olarak savaşa öncülük eden Başkan Barzani, Kürdistan’ı ve halkının terör saldırılarından korumayı başardı.

Kürdistan halkının büyük çoğunluğunun “Evet” oyu verdiği Bağımsızlık Referandumu’nda da Kürdistan Bölgesi statüsünün ortadan kaldırılmasına dönük bölgesel, uluslararası ve içerden bir plan devredeydi. 16 Ekim 2017’de Irak güçleri içerden aldığı destekle Kürdistan Bölgesi’ne birkaç koldan saldırdı ve tamamını işgal etme girişiminde bulundu. Ancak Başkan Barzani’nin emriyle Kürdistan toprakları savunuldu ve Irak güçleri püskürtüldü.