Antep’te hava sahasında şüpheli cisim: 12 saat seferler yapılamadı

HABER MERKEZİ

Alınan bilgiye göre, gece yarısı Antep Havalimanı'na gelen bir uçağın radarı, 9 bin feette henüz tanımlanamayan bir cisim tespit etti.

Pilotların durumu Antep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirmesi üzerine söz konusu uçak Adana'ya yönlendirildi. Antep Havalimanı'ndan gerçekleşecek diğer seferler de Adana ve Şanlıurfa'ya yönlendirildi.

Olayın yaşandığı andan itibaren Antep’teki biri yurt dışı olmak üzere 18 seferin iptal edildiği öğrenildi.

Antep Havalimanı'ndaki uçak seferleri, şüpheli cisimle ilgili değerlendirmelerin ardından 12 saat sonra yeniden başladı. (Kaynak: AA)