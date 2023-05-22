Irak güçleriyle Mahmur Kampı sakinleri karşı karşıya geldi

MAHMUR (K24)

K24’e konuşan Mahmur Kaymakamı Rizgar Muhammed, Irak hükümetinin kararı doğrultusunda kamp sakinlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamp çevresinde bazı askeri noktaların kurulacağını söyledi.

Irak güçleri, Başbakan Muhammed Şiya Sudani’nin kararını uygulamak isterken, kamp sakinleri buna karşı çıkıyor. Bu nedenle birkaç gündür kamp sakinleriyle güvenlik güçleri karşı karşıya geliyor.

Kamp yönetimi protestoların ön safında kadın ve çocukları bulunduruyor ve planın uygulanmasına karşı güvenlik güçlerine taş ve sopalarla karşı koyuluyor.

Mahmur Kaymakamı Rizgar Muhammed, “Kurallara göre kampın giriş ve çıkış kapısının bulunması gerekiyor. Ayrıca kampın İçişleri Bakanlığı’nın gözetimi altında olması gerekiyor. Bazı kamp sakinlerinin kamp çevresinde askeri noktaların bulunmasına karşı çıkmasından dolayı sorun yaşanıyor” bilgisini paylaştı.

Kamptaki gerginlik, Mahmur ilçesinde de korku ve endişe yaratmış durumda. Çiftçiler de yaşanan gerginlikte mahsullerinin zarar görmesinden korkuyor.

Mahmur ilçesi sakini Diyar Hoşyar K24’e yaptığı açıklamada, “Birkaç gündür kampta yaşananlar nedeniyle Mahmur çarşısında durgunluk var. Irak güçleri kamp çevresinde silahlı şekilde bekliyor. Böyle giderse silahlı çatışma yaşanacak” dedi.

PKK tarafından “Şehit Rüstem Cudi Mülteci Kampı” olarak adlandırılan Mahmur Kampı’nda PKK mensuplarının yakınları ile taraftarlarından oluşan yaklaşık 20 bin kişi kalıyor. Kamp daha önce Türk savaş uçakları tarafından defalarca hedef alındı.