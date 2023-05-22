Hizbullah’tan füzeli gösteri

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Lübnan'daki Hizbullah örgütü, dün düzenlediği askeri tatbikat ve yürüyüşle dikkatleri üzerine çekti.

İngiliz Times gazetesi, Lübnan siyasetinde etkili Hizbullah'ın dün kalesi Aramta kentinde düzenlediği füzeli yürüyüşün ayrıntılarını aktardı. Yıllar sonra ilk defa Batılı gazetecilerin de takip ettiği dağlık alandaki gösteride silahlı askerlere Hizbullah bandosu da eşlik etti.

Haberde, maskeli militanların askeri yeteneklerini sergilediği, füzelerle hedefleri vurduğu ve silahların ateşlendiği yürüyüşün yılladır örgütün düzenlediği en büyük gösteri olduğu ve İsrail'e karşı meydan okuma amacı taşıdığı kaydedildi.

Times muhabiri yürüyüşten kısa süre önce haberdar olduklarını, Hizbullah'ın etkinliği “askeri operasyon” olarak duyurduğunu ama içeriği bilmediklerini yazdı.

Yabancı gazetecilerin sınıra yakın bölgede karşılandığını belirten gazete, yılladır büyük bir gizlilik içinde olan Hizbullah üssünde düzenlenen etkinliğe çok sayıda kadın ve çocuğun da katıldığını kaydetti.

Gösteride konuşan Hizbullah yetkililerinin, İsrail’i hedef alan açıklamalar yaptığı belirtildi.