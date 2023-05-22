Politika

Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın açıklamalarının ardından yaptığı paylaşımda, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli!" dedi.
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Foto: AA
Foto: AA
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HABER MERKEZİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda aday olan Sinan Oğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!" dedi. 

ÖZDAĞ: OĞAN’IN AÇIKLAMASI BİZİ BAĞLAMAMAKTA

Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır” dedi.

Ankara’da basın toplantısı düzenleyen ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs’ta yapılacak seçimin ikinci turuna ilişkin tutumunu netleştirdi.

Oğan, “Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum” açıklamasında bulundu.

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