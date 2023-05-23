Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Öyle bir kazanacağız ki, kimse kaybetmeyecek. Pazar'a hazır mıyız? Unutmayın, Pazar'a kadar değil mezara kadar beraberiz. Kale içeriden fethedilir. Ne demek bu; bayanlar. Kale onlarla fethedilir. Malatya dik ve vakur tavrını ortaya koydu. Malatyalı insanımızı Kürt, Türk, Alevi, Sünni diye bölmeye çalışanlara dur dedi. Bay bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor, görüşmeleri PKK'nın parlamentodaki uzantıları ile yapıyor. Benim milletim bu teröristlerle yol yürüyenleri sandığa gömecek mi? Malatya, milletin adamına sahip çıktı. Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 60 buçuğa yakın oy verdi. Cumhur İttifakı'na yüzde 69'a yakın oy verdi” dedi.

Malatya’nın parlamentoda 5 milletvekili ile temsil edileceğinden söz eden Erdoğan, şunları ifade etti:

“Daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız. Daha fazla ter dökeceğiz. Daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin acısı yüreklerimizde bir an olsun dinmedi. Bana resmi rakamı getirin, dedim. Alanda ne kadar katılım var dedim, şu anda alanda 50 bin kişi var. 50 bini aşkın insanımızı depremde kaybettik. Ama şu anda onlar buna rağmen 50 bini aşkın insanımız şu anda Pazar günü yapılacak seçim öncesinde alanda bizimle buluştu. Bu vesile ile bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum.”

"ONLAR MİLLETLE BAĞINI KOPARMIŞ BİR AVUÇ MANKURTLARDIR"

“Tüm depremzedelerime sesleniyorum, kendilerine oy vermediniz diye size zulmedenlere bakıp asla hüzünlenmeyin” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Edepsizce hitap edenler yüzünden üzülmeyin, üç beş kuruş yardımları başınıza kalkanlara aldırış etmeyin. Onlar milletle bağını koparmış bir avuç mankurtlardır. Bunlar vicdanı Anadolu coğrafyası kadar olan milletimizi asla temsil edemezler. 28 Mayıs bu zihniyetten ülkemizin kurtuluşunun miladı olacaktır. Biz cumhur ittifakı olarak sizin yanınızdayız. Sizi asla yalnız bırakmayacağız.”

"KAYISIMIZI DOLU VURDU"

Erdoğan, “Bu sene yine kayısımızı dolu vurdu. Konu ile ilgili biliniz ki iktidar yanınızdadır. Bugüne kadar nasıl adımlarımız attıysak yine bu adımları atmaya devam edeceğiz” dedi ve şunları ekledi:

“Ailenin kutsiyetine inanan Cumhur İttifakı ile gümbür gümbür Pazar’a gidiyorlar. Emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşın sorunun çözdük. Emeklilikte en düşük maaşı 7500 liraya bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. TCG Anadolu gemimizi, Altay tankımızı ordumuza teslim ettik. Ankara Sivas YHT hattını tamamladık. Doğal gaz bir ay ücretsiz dedik. Yaparsa biz yaparız. Gabar'da 100 bin varil petrol üretimi yapabileceğimizin haberini paylaşmıştık. Bütün bunlarla beraber engelli öğretmenlerden ve diğerlerinden 45 bin öğretmenin atamasını yaptık. Kamu işçimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkarırken memur maaşını da 22 bin liraya çıkarıyoruz. Tüm bu projelerin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sergilediğimiz iradeyi bu sefer güçlü bir şekilde sandığa yansıtmaya var mısınız? Ne işimiz gücümüz varsa hepsini bir günlüğüne erteleyeceğiz. Sandığın kazası yoktur. Rehavete kapılmayacağız.”