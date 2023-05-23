Almanya Savunma Bakanı’ndan K24’e DAİŞ açıklaması

BRÜKSEL (K24)

Avrupa Birliği Savunma ve Dışişleri Bakanları toplantısı ikinci gününde Brüksel'de devam ediyor.

Toplantıdan önce K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Bugünkü toplantımızda DAİŞ'i tartışmayacak olsak da her zaman tetikte olmamız ve durumu takip etmemiz gerektiğini söyledik” dedi.

Pistorius, “Irak'ta DAİŞ'e karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Almanya, DAİŞ'e karşı Uluslararası Kooalisyon’un bir üyesi olarak yıllardır Peşmerge'yi destekliyor.