Zafer Partisi’nden Kurdistan24 ekibine engelleme

ANKARA (K24)

Kurdistan24 Ankara muhabiri Vural Erişmiş ve kameraman Mehmet Türe, Ümit Özdağ ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı basın açıklamasını takip etmek üzere gittiği Zafer Partisi Genel Merkezi’nin önünde engellemeyle karşılaştı.

Zafer Partisi yöneticileri, muhabirimizin, mikrofonunu kürsüye koymasına engel oldu.

Muhabirimiz Vural Erişmiş, engelleme talimatının Ümit Özdağ’dan geldiğini söyledi.

Olaya çok sayıda gazeteci ve vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi.

DİSK BASIN-İŞ, TGS, DFG VE ÇGD'DEN KINAMA

DİSK Basın-İş, Kurdistan24’e yönelik engellemeyi kınadı.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, “13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın basın toplantısını izlemek isteyen üyelerimiz K24 muhabiri ve kameramanı engellendi, K24 mikrofonu kürsüye alınmadı. Bir mikrofona bile tahammül edemeyenleri kınıyoruz” şu ifadeler kullanıldı.

Zafer Partisi yöneticileri, Kurdistan24 ekibinin Ümit Özdağ’ın Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapacağı basın açıklamasını takip etmesine izin vermedi pic.twitter.com/MO6xqLi9hD — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) May 24, 2023

Türkiye Gazeteciler Sendikası da ekibimize yönelik engellemeyi kınadı.

Kim olduğu fark etmez,

Hiç kimse unutmamalı...



Biz gazeteciler; her zaman, her yerde:

“İşimizi yapıyoruz!”



Gazetecilerin “işlerini yaparken” engellenmesini kınıyoruz! pic.twitter.com/Cb5SPfURE9 — TGS Ankara Şubesi (@TGSAnkaraSubesi) May 24, 2023

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın basın toplantısını izlemek isteyen K24 muhabiri ve kameramanı engellendi. Gazeteciliğe engel olan anlayışı kınıyoruz. pic.twitter.com/1j8ec3TfeW — Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (@DFGDernegi) May 24, 2023

Bugün Zafer Partisi'nde düzenlenen basın açıklamasında K24'ün mikrofonu Zafer Partili görevliler tarafından "Bölücülük yapıyorsunuz" denilerek kürsüye konulmadı.



Bu engelleyici tutum ve nefreti kınıyoruz.



K24 muhabiri meslektaşımızın da dediği gibi:



Biz işimizi yapıyoruz! — ÇGD Ankara Şubesi (@cgdankara) May 24, 2023

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de olaya tepki göstererek kınadı.