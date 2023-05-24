Politika

Zafer Partisi’nden Kurdistan24 ekibine engelleme

Zafer Partisi yöneticileri, Kurdistan24 ekibinin Ümit Özdağ’ın Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapacağı basın açıklamasını takip etmesine izin vermedi.
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türkiye Kurdistan24 Ankara Zafer Partisi

ANKARA (K24)

Kurdistan24 Ankara muhabiri Vural Erişmiş ve kameraman Mehmet Türe, Ümit Özdağ ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı basın açıklamasını takip etmek üzere gittiği Zafer Partisi Genel Merkezi’nin önünde engellemeyle karşılaştı.

Zafer Partisi yöneticileri, muhabirimizin, mikrofonunu kürsüye koymasına engel oldu.

Muhabirimiz Vural Erişmiş, engelleme talimatının Ümit Özdağ’dan geldiğini söyledi.

Olaya çok sayıda gazeteci ve vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi.

DİSK BASIN-İŞ, TGS, DFG VE ÇGD'DEN KINAMA

DİSK Basın-İş, Kurdistan24’e yönelik engellemeyi kınadı.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, “13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın basın toplantısını izlemek isteyen üyelerimiz K24 muhabiri ve kameramanı engellendi, K24 mikrofonu kürsüye alınmadı. Bir mikrofona bile tahammül edemeyenleri kınıyoruz” şu ifadeler kullanıldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası da ekibimize yönelik engellemeyi kınadı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de olaya tepki göstererek kınadı.

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