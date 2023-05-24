Kremlin Sözcüsü: Polonya, Rusya'ya düşman bir ülke

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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova Kremlin Putin' programına demeç veren Peskov, artık Polonya'yı sadece hasım ülke olarak adlandıramayacaklarını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, "Polonya, bizim için düşman bir ülke. Daha da ileri giderek, (Polonya'yı) sadece hasım (ülke) olarak adlandırmazdım" dedi.

Peskov, şu anda Polonya yönetiminin histeri ve Rusofobiyle hareket ettiğinin altını çizdi.

Eski Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Waldemar Skrzypczak'ın Varşova'nın Belarus topraklarındaki olası silahlı faaliyetlere katılmaya hazırlandığı yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Peskov, "Bize düşman olan bu ülkenin askeri metotları da kullanarak komşu ülkenin içişlerine doğrudan müdahale etmeyi planladığını açıkça konuştuğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu komşu ülkenin Rusya'nın ortağı, müttefiki ve kardeşi Belarus olduğuna dikkat çeken Peskov, "Doğal olarak Rusya, Belarus'un güvenliğini sağlamaya ilişkin yükümlülüklere sahip ve böylesine aleni tehdit karşısında bunları yerine getireceğiz" uyarısında bulundu.