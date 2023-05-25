Politika

Rus paralı asker grubu Bahmut’tan çekiliyor

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeny Prigozin, güçlerinin Ukrayna'da ele geçirilen Bahmut'tan çekilmeye başladığını açıkladı.
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Wagner üyeleri (Foto: EPA)
Wagner üyeleri (Foto: EPA)
dünya Wagner Grubu Bahmut şehri çekilme

HABER MERKEZİ

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeny Prigozin, Wagner’in Ukrayna’nın Bahmut kentinden askerlerini çekmeye ve buradaki mevzilerini düzenli Rus birliklerine devretmeye başladığını açıkladı.

Yevgeny Prigozin “Birlikleri Bahmut’tan çekiyoruz. Bugün sabah saat beşten 1 Haziran’a kadar, birliklerin çoğu gerideki kamplara çekilecek. Mevzilerimizi orduya devrediyoruz” dedi.

Prigozin, savaşın en uzun ve en kanlı muharebesinin ardından Cumartesi günü Bahmut’un ele geçirildiğini duyurmuştu. (Kaynak: Reuters)

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