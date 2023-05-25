Rus paralı asker grubu Bahmut’tan çekiliyor

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Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeny Prigozin, Wagner’in Ukrayna’nın Bahmut kentinden askerlerini çekmeye ve buradaki mevzilerini düzenli Rus birliklerine devretmeye başladığını açıkladı.

Yevgeny Prigozin “Birlikleri Bahmut’tan çekiyoruz. Bugün sabah saat beşten 1 Haziran’a kadar, birliklerin çoğu gerideki kamplara çekilecek. Mevzilerimizi orduya devrediyoruz” dedi.

Prigozin, savaşın en uzun ve en kanlı muharebesinin ardından Cumartesi günü Bahmut’un ele geçirildiğini duyurmuştu. (Kaynak: Reuters)