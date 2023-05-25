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Diyarbakır’da otomobil köprüde asılı kaldı: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır-Silvan karayolunda otomobille çarpışan araç, bariyerleri aşarak köprüde asılı kalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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kürdistan Diyarbakır Silvan kaza

HABER MERKEZİ

Kaza, Diyarbakır- Silvan kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi.

Diyarbakır yönüne giden Veysi Çardak yönetimindeki otomobil, yan yoldan çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarpıştı.

Çardak'ın otomobili, köprü girişindeki bariyerleri aşarak duvara çarpıp asılı kaldı.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Veysi Çardak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı otomobilde yaralanan R.Ç. M.Ç. ve H.Ç., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Kaynak: İHA)

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