Diyarbakır’da otomobil köprüde asılı kaldı: 1 ölü, 3 yaralı
HABER MERKEZİ
Kaza, Diyarbakır- Silvan kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi.
Diyarbakır yönüne giden Veysi Çardak yönetimindeki otomobil, yan yoldan çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarpıştı.
Çardak'ın otomobili, köprü girişindeki bariyerleri aşarak duvara çarpıp asılı kaldı.
Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Veysi Çardak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Aynı otomobilde yaralanan R.Ç. M.Ç. ve H.Ç., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Kaynak: İHA)