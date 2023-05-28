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Kiev'e İHA saldırıları düzenlendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen İHA saldırıları sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.
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dünya Kiev Ukrayna İHA Vitaliy Kliçko

HABER MERKEZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kente düzenlenen insansız hava araçları (İHA) saldırıları sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, gece yarısından sabah erken saatlere kadar başkent Kiev'in çeşitli bölgelerinde patlamaların olduğunu belirtti.

Kente yönelik İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini kaydeden Kliçko, başkentin Sviatoşynskiy, Peçersk, Solomyansk ve Holosiyiv semtlerindeki sivil altyapılarına İHA parçalarının isabet etmesi sonucu yangınların çıktığını aktardı.

Solomyansk semtindeki saldırı sonucu 41 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini, 35 yaşında bir kadının ise yaralandığı bilgisini paylaşan Kliçko, mevcut bilgilere göre Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 20 adet İHA'nın havada imha edildiğini bildirdi.

 

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