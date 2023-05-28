Peşmerge ve Irak ordusundan DAİŞ’e karşı ortak operasyon

ERBİL (K24)

Peşmerge ve Irak ordusu, Germeser ve Xaneqin’de DAİŞ’e yönelik ortak operasyon başlattı.

K24’e konuşan 17. Peşmerge Tugayı komutanı Hakim Kerim, Irak ordusuyla Germiyan ve Xaneqin’de ortak operasyon gerçekleştirdiklerini kaydederek, operasyondan iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.

Kerim, operasyonun temel amacının güvenlik boşluğunun olduğu bölgeyi DAİŞ’ten temizlemek olduğunu belirtti.

Söz konusu bölgede DAİŞ mensuplarının saklandığını bildiren Kerim, o bölgede yasaların egemen olmasını istediklerini ifade etti.

Peşmerge komutanı, ortak operasyon gerçekleştirdikleri bölgenin DAİŞ’ten arındırılmasıyla birlikte, Quriçay bölgesinde DAİŞ’in gelişiyle faaliyetleri duran petrol sahasının yeniden faaliyetlerine başlamasının planlandığını söyledi.

Operasyonun süresine değinen Kerim, "Plana göre harekatımız bugün sona erecek ama biz Peşmerge Güçleri olarak sınırımızda sürekli teyakkuz halindeyiz” dedi.