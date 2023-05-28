Başbakan: Kürdistan’ın, hayalleri gerçekleştirme merkezi olması için çalışıyoruz

DUHOK (K24)

Kürdistan Amerikan Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde konuşan Başbakan Mesrur Barzani, üniversiteden mezun olan gençleri tebrik etti, kendilerine kariyer yolunda başarılar diledi.

Gençlere hayallerinin peşinde gitmeleri tavsiyesinde bulunan Başbakan, “Kürdistan’ın, hayalleri gerçekleştirme merkezi olması için çabalıyor ve çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlerin bilgi ve donanımlarını halka öncülük etmek için kullanmaları gerektiğini belirten Başbakan, gençlerin bunun cesur davranmasının önemini vurguladı.

Gençlerin uluslararası alana açılmaları ve eğitimi süreçlerine devam etmesi gerektiğinin altını çizen Başbakan, Kürdistan Amerikan Üniversitesi’nin kuruluşunun zor koşullarda gerçekleştiğini ifade etti.

Kürdistan Amerikan Üniversitesi’nde öğrencilerin yüzde 70’inin burslu olarak okuduğu bilgisini veren Başbakan, gençlere toplumun tüm tabakalarını göz önünde bulundurmaları tavsiyesinde bulundu.

“Kürdistan’ı insani açıdan kendi sermayemiz olarak gördüğümüzde yeni bir yaşam alanı ortaya çıkar” diyen Başbakan, farklı fikirlere değer vermenin önemine değindi.

Eğitimlerini yurt dışında devam ettirmek isteye gençlere “Eğitiminizi tamamladıktan sonra ülkenize dönün” diyen Başbakan, gençlere doğru temelde ilerlemeleri konusunda yardım etme sözü verdi.