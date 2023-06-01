Politika

KDP’nin KYB’ye kutlama mesajında siyasi birlik vurgusu

KDP, kuruluş yıldönümü dolayısıyla KYB’ye kutlama mesajı gönderdi.
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kürdistan KDP KYB

ERBİL (K24)

KDP, kuruluş yıldönümü dolayısıyla KYB’ye kutlama mesajı gönderdi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Bürosu, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin 48. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Yüksek Siyaset ve Çıkarlar Konseyi kutlama mesajı gönderdi.

Kutlama mesajında, “Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin kuruluşunun 48. yıl dönümü dolayısıyla sizi, üye ve taraftarlarınızı tebrik eder, başarılarınızın, yeni ve güzel adımların devamını dileriz” denildi.

Mesajda, “Bu vesileyle Kürdistan'daki tüm siyasi güçlerin ve partilerin içinde bulunduğumuz sürecin zorluklarıyla yüzleşmek için koordinasyonunu, birliğini ve dostluğunu vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

KDP mesajında, Kürdistan vatandaşların haklarını, bölgenin statüsünü ve kazanımlarımızı koruma, Kürdistan vatandaşlarının yararına birlik ruhunu güçlendirme, sorunları çözme, Parlamento seçimlerini yapma ve demokrasinin temellerini güçlendirme vurgusu yapıldı.

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