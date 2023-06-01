Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı

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Kesin sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy oranı yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47,82.

Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yurt içinde 52 milyon 93 bin 375 seçmenimiz oy kullandı. Oy kullanma oranı yüzde 85,72. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 226 seçmen oy kullandı, katılım oranı yüzde 56,34. Toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmen oy kullandı toplam katılım oranı yüzde 84,15.

Sayın Erdoğan'ın 27 milyon 834 bin 589 oy aldığı yüzde 52,18, Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplam 25 milyon 504 bin 724 oy aldığı yüzde 47,82 oy oranına ulaştı. Erdoğan yüzde 52,18 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçilmiştir."