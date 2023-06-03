Erdoğan yeni kabineyi bu akşam açıklayacak

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2023 seçim sonuçlarının belli olması ile birlikte Erdoğan önce geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli’nin elinden mazbatasını alacak sonra da Meclis’te yemin edecek.

Erdoğan’ın yemin töreni için Meclis yabancı lideri de ağırlayacak. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in yanı sıra 20 dünya lideri de yemin törenini izlemek için Meclis’te hazır bulunacak.

Erdoğan’ın yemin törenine liderlerle birlikte 45 ülkeden de bakan düzeyinde katılım olacak.

Erdoğan cumhurbaşkanlığı yeminini ettikten sonra Anıtkabir’e gidecek. Sonra da atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidecek. Göreve başlama töreni de burada gerçekleştirilecek. Erdoğan seçim nedeniyle ara verdiği diplomasi trafiğine de hızla başlayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanının ilk konuğu da bu kapsam da Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Muhammed bin Zayid en-Nahyan olacak.

Kabinenin eski üyeleri ile önceki gün yaptığı toplantıda vedalaşan Erdoğan’ın yemin töreninin akşamında ise yeni kabinenin üyelerini Çankaya Köşkü’nde açıklayacak.