Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

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28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de mazbatasını alıp yemin ettikten sonra görevine başladı.

TBMM'de yemin ettikten sonra Beştepe'ye giden Erdoğan için göreve başlama töreni düzenlendi. Daha sonra törene katılan yabancı konuklar onuruna Çankaya Köşkü'nde yemek verdi.

Erdoğan, yemeğin ardından yeni kabineyi açıklamak üzere kameraların karşısına geçti. Erdoğan, "Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz daha kuvvetlidir. Yarınlarımız daha aydınlıktır" dedi.

Tüm seçmenlere teşekkür eden Erdoğan, "Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakımızdaki ortaklarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. 14 gün arayla iki kez milletimizden onay almanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.

YENİ KABİNEDE HAKAN FİDAN İLE MEHMET ŞİMŞEK YER ALDI

Öte yandan Hakan Fidan ile Mehmet Şimşek'in yeni kabinede yer alıp almayacağı günlerdir gündemdeydi.

Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığına daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek atanırken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da, yeni kabinede, Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

İşte yeni kabinede yer alan isimler;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu