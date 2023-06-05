ABD: Kürdistan Bölgesi'nin yeniden petrol ihracatına başlamasını destekliyoruz

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD’nin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasını desteklediğini söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD’nin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasını desteklediğini belirtti.

ABD'nin taraflarla sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Patel, bütçenin geçmesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin refahı için önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

Patel ayrıca bütçenin geçmesinin ABD ve yabancı yatırımı Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne çekeceğini bildirdi.