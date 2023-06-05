Politika

ABD: Kürdistan Bölgesi'nin yeniden petrol ihracatına başlamasını destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasını desteklediğini bildirdi.
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Vedant Patel
Vedant Patel
ABD Vedant Patel Kürdistan Bölgesi Irak Petrol ihracatı

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD’nin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasını desteklediğini söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD’nin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasını desteklediğini belirtti.

ABD'nin taraflarla sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Patel, bütçenin geçmesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin refahı için önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

Patel ayrıca bütçenin geçmesinin ABD ve yabancı yatırımı Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne çekeceğini bildirdi.

 

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