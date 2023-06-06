Başbakan Mesrur Barzani, İsviçre büyükelçisiyle bölgenin durumunu görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani ile İsviçre büyükelçisi Emilija Georgieva, Irak ve bölgede yaşanan son gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin İsviçre’yle ilişkileri geliştirmek istediği ve farklı alanlardaki gelişmişlik tecrübelerinden yararlanmak istediği vurgulandı.

Büyükelçi Georgieva, Kürdistan Bölgesi’ndeki imar sürecine değinerek, ülkesinin başta inşaat, sanayi ve ticaret alanlarında olmak üzere Kürdistan Bölgesi’yle olan ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi’nin Irak hükümetiyle olan ilişkileri, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarına saygı duyulması, sığınmacı ve mülteci kamplarının durumu, sığınmacıların gönüllü dönüşleri için zemin sağlanması, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarıyla mücadele ve su kaynaklarının korunmasının önemi gibi konular değerlendirildi.