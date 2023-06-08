Politika

Hakan Fidan, Blinken ile İsveç ve F-16 konularını görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konularını görüştü.
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türkiye Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanlığı Antony Blinken İsveç F-16 Tobias Billström

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.

Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.

Görüşmede İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

Fidan ve Blinken, iki ülke arasındaki ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa sürede tekrar görüşme iradelerini dile getirdi.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI BILLSTRÖM VE FİDAN GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakan Fidan ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström telefonda görüştü.

Görüşmede, Billström, yeni görevinden dolayı Fidan'ı tebrik etti. Fidan, İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Fidan ile Billström, Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.

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